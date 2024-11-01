Cuando tu vida depende de un número en la lista de espera: "¿Y si dentro de nueve meses el cáncer se ha extendido?"

"¿Dónde está la cámara oculta?". Ni uno, ni dos, ni tres. 249 días tendrá que esperar Eva para hacerse una revisión con dermatología en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. En diciembre de 2023, con 26 años, le diagnosticaron un carcinoma basocelular en la cara. Le operaron de urgencia porque existía riesgo de irradiación. Dos años después, al pedir una revisión completa de sus lunares, le han dado cita para junio del año que viene. "¿Y si ahora tengo otro carcinoma y dentro de nueve meses se ha extendido?", confiesa angustiada
| etiquetas: sanidad , listas de espera , cáncer