Cuando tres son multitud y España baila sola. El caza europeo del futuro, cada vez más cuestionado

Si finalmente se llega a la ruptura del pacto para el desarrollo del FCAS, dado que la parte francesa, encabezada por Dassault, pero también por el 20% de Airbus en manos francesas, cada vez exige mayor liderazgo en los aspectos clave, entonces la posición de españa se verá comprometida porque no serà fácil adherirse al GCAP o jugar la baza de un futuro desarrollo del consorcio Eurofighter solo con Alemania. Corremos el riesgo de repetir la historia del Rafale y el Eurofighter
| etiquetas: fcas , dassault , airbus , francia , alemania , españa , futuro
EL CONFIDENCIAL, con el historial de manipulación que tienen?
Da igual el tema, el caso es hablar siempre en contra del gobierno, y si para eso hay que inventarse cosas negativas cobra España, o hacen sin remordimientos.