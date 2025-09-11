edición general
Cuando tres son multitud y España baila sola. El caza europeo del futuro, cada vez más cuestionado

Si finalmente se llega a la ruptura del pacto para el desarrollo del FCAS, dado que la parte francesa, encabezada por Dassault, pero también por el 20% de Airbus en manos francesas, cada vez exige mayor liderazgo en los aspectos clave, entonces la posición de españa se verá comprometida porque no serà fácil adherirse al GCAP o jugar la baza de un futuro desarrollo del consorcio Eurofighter solo con Alemania. Corremos el riesgo de repetir la historia del Rafale y el Eurofighter

3 comentarios
Para qué entrar a leer un artículo de el
EL CONFIDENCIAL, con el historial de manipulación que tienen?

Da igual el tema, el caso es hablar siempre en contra del gobierno, y si para eso hay que inventarse cosas negativas cobra España, o hacen sin remordimientos.
Lo he dicho mil veces y lo repetiré: os quejáis de los ingleses y no conocéis bien a los gabachos. Francia no es más que un "quiero ser USA y no puedo". Un país con una idiosincrasia bastante despreciable.
#1 Yo no se como no aprendieron nada del fiasco del intento anterior al Eurofighter. Los franceses dieron tanto por el culo que al final todo se fue a la mierda y alemanes, británicos y españoles tuvieron que hacer un proyecto nuevo y los franceses, por su lado, sacaron el Rafale.
