Cuando tres son multitud y España baila sola. El caza europeo del futuro, cada vez más cuestionado

Si finalmente se llega a la ruptura del pacto para el desarrollo del FCAS, dado que la parte francesa, encabezada por Dassault, pero también por el 20% de Airbus en manos francesas, cada vez exige mayor liderazgo en los aspectos clave, entonces la posición de españa se verá comprometida porque no serà fácil adherirse al GCAP o jugar la baza de un futuro desarrollo del consorcio Eurofighter solo con Alemania. Corremos el riesgo de repetir la historia del Rafale y el Eurofighter