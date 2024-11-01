Cuando el slop mató internet y convirtió en lujo la piel humana

Abro cualquier red social en mi teléfono y todo se parece. No solo hablo de temas, también me refiero a formas de contar. Titulares sin propósito comunicativo, imágenes que parecen correctas pero que no dicen nada, videos que existen para rellenar el siguiente segundo en el que te aburres. En 2025, el diccionario Merriam Webster confirmó que slop era la palabra del año y la definió como todo aquel contenido digital de baja calidad producido en grandes cantidades a través de inteligencia artificial (IA).