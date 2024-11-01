edición general
Cuando los pueblos bárbaros se repartieron Hispania

A comienzos del siglo V, el Imperio Romano de Occidente ya no era la maquinaria sólida y temida que había controlado todo el mundo mediterráneo durante siglos. Hispania, aunque estuviera lejos del desastre inicial, terminaría siendo uno de los territorios donde el derrumbe de la autoridad romana se hizo más visible. La tranquila vida de la institucionalidad romana se transformó un interminable relato de intrigas políticas, ambiciones personales y decisiones estratégicas que precipitaron el reparto de la Península Ibérica por los bárbaros.

2 comentarios
azathothruna #2 azathothruna
Y luego los mestizos se metieron en cruzadas y demas.
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
Pero aún así quedamos, pero imaginad que en vez de ser Hispania hubiera sido América! Si aún están llorando por la conquista....
