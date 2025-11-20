Cuando lo pierdes casi todo por adicción a las redes sociales: «Lo que más me importaba era el móvil. Mi familia era secundaria»

Durante mucho tiempo, Manu se despertaba con una única necesidad: mirar el móvil. «Me despertaba por la mañana pensando en eso. Necesitaba que alguien me hubiera visto y hubiera dado me gusta», explica al relatar su testimonio sobre como la adicción a las redes sociales lo hizo perder casi todo. Y es que a este asturiano de 37 años, que actualmente se encuentra en tratamiento en el Centro Ginesta, su adicción a la tecnología —unida al consumo de sustancias— lo adentró en un túnel largo y oscuro de inestabilidad emocional, dejando a un lado.