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Cuando el obrero August se negó a hacer el saludo nazi

Cuando el obrero August se negó a hacer el saludo nazi

August Landmesser (1910-1944?) trabajaba en unos astilleros gracias a haberse afiliado al Partido Nazi en 1931, un requisito «obligado» en esa década si querías encontrar trabajo y prosperar socialmente. Pero en 1933 se enamoró de una joven de origen judío y para su suerte fue también correspondido. Lamentablemente para ellos, las Leyes de Núremberg dificultaban su relación, de ahí su negativa a alzar el brazo cuando Hitler visitó el astillero. Expulsado del partido, acabó incorporado a filas mientras ella era recluida en un campo de trabajo.

| etiquetas: august landmesser , nazi , saludo , alemania
8 1 0 K 73 cultura
3 comentarios
8 1 0 K 73 cultura
juliusK #1 juliusK
Si hay una foto en la Historia de la Humanidad que refleja la dignidad personal frente a la borreguez criminal es esta.
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#2 laruladelnorte
Memoria de un pequeño gesto individual que ha pasado a la Historia recordando que al fascismo, sea por el motivo que sea, se le debe negar hasta el saludo

El fascismo ni diálogo ni debate y mucho menos respeto.
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EldelaPepi #3 EldelaPepi
En la esquina de abajo a la derecha hay otro que no lo hizo.
Pero ese parece que está despistado.
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