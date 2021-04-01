Cuando el obrero August se negó a hacer el saludo nazi

August Landmesser (1910-1944?) trabajaba en unos astilleros gracias a haberse afiliado al Partido Nazi en 1931, un requisito «obligado» en esa década si querías encontrar trabajo y prosperar socialmente. Pero en 1933 se enamoró de una joven de origen judío y para su suerte fue también correspondido. Lamentablemente para ellos, las Leyes de Núremberg dificultaban su relación, de ahí su negativa a alzar el brazo cuando Hitler visitó el astillero. Expulsado del partido, acabó incorporado a filas mientras ella era recluida en un campo de trabajo.