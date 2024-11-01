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Por qué cuando nos hacemos mayores el sueño se vuelve más ligero y cómo repercute en la salud

Con el paso de los años, es normal notar que nuestro sueño cambia. Dormimos menos horas, nos despertamos más durante la noche y nos cuesta más conciliar el sueño. De hecho, existe una idea generalizada de que las personas mayores necesitan menos descanso nocturno. Sin embargo, la evidencia científica sugiere que el problema no es una menor necesidad, sino una menor capacidad para generar un sueño profundo y continuo. El cerebro envejecido continúa necesitando descansar, pero le cuesta más hacerlo bien. Sigue “durmiendo”.

| etiquetas: salud , sueño , edad
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1 comentarios
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Supercinexin #1 Supercinexin
El sueño se vuelve más ligero con el estilo de vida actual donde estamos todo el día pendientes de la bancarrota y de perder todo lo que tenemos si no hacemos todo lo que nos diga nuestro jefe los asalariados o si no cerramos pronto ese contrato los autónomos.

Mis abuelos dormían como marmotas, bien pronto a la cama y luego bien pronto arriba.
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