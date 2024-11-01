Cuando los nazis tuvieron fuerza para censurar películas estadounidenses en… Estados Unidos

Uno de los mayores problemas que tuvieron que afrontar los nazis yanquis fue Confessions of a nazi spy, protagonizada por Edward G. Robinson en 1939, sobre un agente del FBI que desmantela una red nazi en su país y basada en hechos reales. Kuhn denunció a Warner Bros y reclamó cinco millones por daños y perjuicios, y la película fue censurada. Le quitaron las alusiones a los judíos, no podía quedar patente que los nazis vendían el mensaje de que todo lo malo del mundo, como la guerra que había estallado, era culpa de ellos.