5
meneos
29
clics
Cuando el “mercado total” se come al Estado: lo que revela el escándalo Milei
Cuando el “mercado total” se come al Estado: lo que revela el escándalo Milei.
argentina
milei
capitalismo
corrupciṕon
5
0
2
K
32
politica
#2
Dragstat
"¿Qué ocurre cuando se postula un Estado reducido a su “núcleo duro” y se venera la eficiencia del mercado como principio único? Ocurre que los resortes que sostienen la integridad —auditorías internas, áreas de control, protocolos de compras, servicios jurídicos robustos, carreras administrativas profesionales— se recortan, con menos funcionarios"
Esto es parte de los que los ciudadanos de a pie enemigos del estado y los funcionarios no ven. No es perfecto pero su ausencia es peor. Solo hay que pensar que este hombre lleva dos días en el cargo.
#1
Findeton
Errónea, de hecho ya se sabe que el escándalo del Andis de Spagnolo fue orquestado junto con Marcela Pagano y Villaroel, que desde hace 1 año son opositores. En este video de hace un año se les ve a Villaroel y Spagnolo cenando y maquinando. Básicamente lo que dijo Spagnolo tiene credibilidad 0, como si hubieran grabado a Cristina Kirchner.
x.com/FranFijap/status/1963798765103677699
#3
JuaRoAl
#1
No quiero entrar a debatir porque entre otras cosas, hay que esperar también haber que dice la justicia, pero el artículo no se queda en el suceso, es una reflexión más profunda que no se queda en la superficie, por eso la compartí.
Dicho esto yo no tengo nada en contra ni tampoco a favor de Milei, pienso que de hecho a Argentina le hacía falta un cambio serio ya después de un siglo de siempre lo mismo y de mal a guatepeor, si es este el cambio u otro, yo no lo sé.
#4
Findeton
*
#3
Hablar de que en Argentina hay un libre mercado llevado al extremo es no tener ni idea de la situación argentina. Han pasado de una situación socialista pre-chavista a una situación que empieza a medio normalizarse en términos de la región latinoamericana, pero de ahí a hablar de "libre mercado extremo" es absurdo. Ni tan siquiera son tan libres económicamente como España, y no es que España sea muy libre. Como diría el ministro de desrregulación: tienen
capas geológicas
de regulación.
