Cuando Internet no incluía las llamadas… para conectarte al propio Internet. Aún recuerdo esas facturas de teléfono

Todos los que usamos Internet en aquella época nos llevamos alguna bronca de nuestros padres por haber perdido llamadas importantes al tener la línea del teléfono ocupada. Y qué decir de las primeras facturas: no recuerdo el importe exacto, pero seguramente equivaldrían a cientos de euros de ahora. Solo en llamadas, porque el acceso a Internet había que pagarlo aparte.
Era la época del Napster, como dije en #2 lo mío y las redes ya venían de lejos, pero mi amigos flipaban con el Napster
Yo pasé del módem a Retecal 128kb. A casa te llegaba un ethernet coaxial. Estaba limitado a 1Gb al mes si mal no recuerdo, y podías ver el resto de usuarios y sus recursos compartidos, porque al fin y al cabo era una red local. Muy cutre todo, pero en aquel momento era la releche
Juventud divino tesoro, que te vas para no volver.
Por cierto, empezamos casi al mismo tiempo en esto de internet y con 3 días de diferencia en esto de meneame.
Siempre comunicaba el tlf.
Me vendieron, por cierto, la moto de los Modems HSP y de como se podian actualizar sus velocidades y todo el rollo... me pille uno a 33.6k y los Hideputas nunca sacaron actualizacion alguna a 56k....