Cuando Internet no incluía las llamadas… para conectarte al propio Internet. Aún recuerdo esas facturas de teléfono

Todos los que usamos Internet en aquella época nos llevamos alguna bronca de nuestros padres por haber perdido llamadas importantes al tener la línea del teléfono ocupada. Y qué decir de las primeras facturas: no recuerdo el importe exacto, pero seguramente equivaldrían a cientos de euros de ahora. Solo en llamadas, porque el acceso a Internet había que pagarlo aparte.

comentarios
Veelicus #1 Veelicus
A mi me suena que el coste era el de una llamada local, pero no duro mucho, enseguida empezaron los packs, yo recuerdo que empeze con wanadoo
wildseven23 #5 wildseven23
#1 Es como dice #2, en los albores, pagabas como una nacional. Después las tarifas fueron bajando y, si comenzaste con Wanadoo, entiendo que no viviste esa época. Qué viejuno soy, cagontó :ffu:
ayatolah #7 ayatolah
#1 #5 Wanadoo con dial-up lo tuve en el verano de 2000.
Era la época del Napster, como dije en #2 lo mío y las redes ya venían de lejos, pero mi amigos flipaban con el Napster
jonolulu #8 jonolulu *
#1 #5 #6 Pagabas la llamada según fuera el teléfono de acceso. De hexho hubo quien se hizo de oro estafando con dialers que marcaban números de tarificación especial.

Yo pasé del módem a Retecal 128kb. A casa te llegaba un ethernet coaxial. Estaba limitado a 1Gb al mes si mal no recuerdo, y podías ver el resto de usuarios y sus recursos compartidos, porque al fin y al cabo era una red local. Muy cutre todo, pero en aquel momento era la releche
OCLuis #6 OCLuis
#1 Así es. Yo empecé a conectarme con un operador local hasta que vi una oferta de CTV (Centro Telemático de Valencia) que era muchísimo más barata y mucho más rápida. Aunque hablar de rapidez en aquella época es algo muy relativo.
craigvalen #14 craigvalen *
#6 joder, mi primer correo fue @ctv.es. eran 9900 pesetas mes si no me equivoco...

Juventud divino tesoro, que te vas para no volver.
OCLuis #16 OCLuis
#14 Yo me puse [email protected] y al principio no estaban conformes; querían que lo cambiase y pusiese mi nombre.
Por cierto, empezamos casi al mismo tiempo en esto de internet y con 3 días de diferencia en esto de meneame.
craigvalen #19 craigvalen
#16 ostia, buen dato. Eso quiere decir que tenemos más años que un bosque jaja
Atusateelpelo #13 Atusateelpelo
Recuerdo haber tenido una tarifa planta de mano de una empresa que se llamaba NetSpain. A saber que trapicheos hacia pero llegaba la factura "normal" y al final de la misma el descuento. No recuerdo las cantidades pero si que metian miedo al panico si hubiese que pagarlas.
Ainhoa_96 #15 Ainhoa_96
Si nadie habla en miles de baudios es que sois muy jóvenes... :foreveralone:
ayatolah #2 ayatolah *
Y yo aún voy más allá, usando Ibertext, Thelnet y/o AS400 (usé los 3), que pagabas la llamada pero a precio de llamada Nacional si no vivías en Madrid.
Sawyer76 #4 Sawyer76
Que tiempos.. :foreveralone:
jonolulu #10 jonolulu
Y lo más importante: si recibías una llamada se te cortaba internet y la descarga que estuvieras haciendo
javiy #3 javiy
Benditas tarifas planas!
#17 Feliberto *
A mi mis padres me otorgaban 1 hora de internet a la semana, solía usarla para bajar algun juego que no fuesen mas de 2mb, y si a mitad se cortaba, esa semana me quedaba sin juego porque ya no daba tiempo a volverlo a descargar xD
#20 NanakiXIII
Lo recuerdo con la dreamcast.
Joe_Dalton #9 Joe_Dalton
Yo recuerdo que tuve una tarifa plana de 18 a 8, época del Napster.
Siempre comunicaba el tlf.
emuman #12 emuman
Yo de aquella usaba un proveedor de Internet, Proxyweb, que era gratuito pero tenias que usar su proxy que inyectaba un banner publicitario en las paginas que visitabas...
Me vendieron, por cierto, la moto de los Modems HSP y de como se podian actualizar sus velocidades y todo el rollo... me pille uno a 33.6k y los Hideputas nunca sacaron actualizacion alguna a 56k....
#18 Robe7064
No viví esa época. Mi primera conexión a internet fue en 1999 ¿por ADSL? y tenía una tarifa plana que valía el equivalente a 35 euros de hoy, incluía 1000 minutos de teléfono sin cobro adicional. Era muy conveniente para su época. Hoy tengo wi-fi en la casa y tarifa plana de.... unos 26 euros al cambio (el poder adquisitivo de mi país es menor). En cambio, en el teléfono las tarifas planas son bastante caras, así que uso un seudo-plan de 20 Gb mensuales por unos 3,5.
