Cuando el futuro era ahora: predicciones de alta tecnología de los años 1950 y 1960 [Eng]  

Ha llegado el siglo XXI, y sin embargo, muchas de las tecnologías que hoy damos por sentadas se parecen notablemente a las visiones esbozadas en papel hace décadas. No es casualidad. Los años entre 1958 y 1963 representan lo que muchos historiadores consideran la Edad de Oro del Futurismo Estadounidense. Enmarcada por la fundación de la NASA por un lado y el episodio final de Los Supersónicos por el otro, esta breve ventana de tiempo dio lugar a algunas de las ideas tecnoutópicas más audaces e imaginativas que el país haya visto jamás.