Cuando Estados Unidos hablaba español  

Antes de que el inglés se impusiera como lengua dominante en todo el país, grandes extensiones del territorio formaron parte de otro mundo político y cultural. Un mundo en el que el español era la lengua normal de la vida pública y privada. Durante siglos, amplias regiones estuvieron integradas primero en el Imperio español y después en el Estado mexicano. No se trataba de puestos avanzados aislados ni de zonas sin población, eran territorios con comunidades estables, con instituciones, con economía local y con una vida cotidiana organizada,