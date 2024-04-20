edición general
Cuando Estados Unidos hablaba español  

Antes de que el inglés se impusiera como lengua dominante en todo el país, grandes extensiones del territorio formaron parte de otro mundo político y cultural. Un mundo en el que el español era la lengua normal de la vida pública y privada. Durante siglos, amplias regiones estuvieron integradas primero en el Imperio español y después en el Estado mexicano. No se trataba de puestos avanzados aislados ni de zonas sin población, eran territorios con comunidades estables, con instituciones, con economía local y con una vida cotidiana organizada,

#1 anamabel
Buena ocasión para recordar que Gerónimo, el apache chiricahua, hablaba español:

www.eldebate.com/historia/20240420/geronimo-jefe-apache-hablaba-espano
