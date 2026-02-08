edición general
Cuando el que conduce es el coche

Europa ensaya con el sistema de Tesla de conducción autónoma total FSD supervisada y podría autorizar su uso comercial, como en otros siete países

DayOfTheTentacle
Qué podría fallar?

A lo mejor hay un señor pidiendo un taxi y el tesla se para en seco y pone el cara el sol en los altavoces.
TipejoGuti
#1 Lo que jode es lo de "supervidasa", eso es para poder seguir metiéndote la multa si vas borracho. Autónoma por las narices ¬¬
taSanás
La entradilla carece totalmente de sentido. Posiciona a Europa como un país xD
