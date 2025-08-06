¿Cuándo el colegio de periodistas vasco le va a quitar al espía ruso el premio Portell?

El Colegio de Periodistas decidió en 2022 otorgar el Premio Portell a Pablo González. Tras su detención, los servicios de seguridad examinaron los dispositivos electrónicos confiscados a González y encontraron informes detallados sobre las actividades de Zhanann Nemtsova, la hija del opositor ruso Boris Nemtsov, asesinado en 2015 y personas de su entorno sin olvidar su apoyo a la guerra contra Ucrania. ¿Cómo es posible que el Colegio de periodistas vasco no le haya retirado el Premio Portell otorgado con, a mi juicio, tan absoluta ligereza?