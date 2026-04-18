Cuando el cerebro se convierte en una esponja, así son las enfermedades priónicas: «La evolución es muy rápida, en meses»

Jesús Rodríguez Requena, investigador líder del grupo de enfermedades por priones del Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), compara las encefalopatías espongiformes con el alzhéimer, ambas de carácter neurodegenerativo, para ayudar a su comprensión. «Son parecidas, pero también se diferencian en muchas cosas. Las enfermedades por priones son mucho más rápidas. Por ejemplo, una persona que tenga alzhéimer, comienza a tener signos clínicos y pasan muchos años hasta que se alcanza la fase terminal.