Cuando un Canario cazó Tigers y perdió un ala  

El 27 de enero de 1945 los pilotos de caza Raymundo da Costa Canario y Luiz Lópes Dornelles a los mandos de sus P-47 Thunderbolt atacaron una columna germana, destruyendo tres tanques Tiger. El avión de Canario perdió un tercio de un ala en el enfrentamiento. Milagrosamente se mantenía en vuelo cuando fue atacado por dos cazas.