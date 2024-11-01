edición general
Cuando un Canario cazó Tigers y perdió un ala

Cuando un Canario cazó Tigers y perdió un ala  

El 27 de enero de 1945 los pilotos de caza Raymundo da Costa Canario y Luiz Lópes Dornelles a los mandos de sus P-47 Thunderbolt atacaron una columna germana, destruyendo tres tanques Tiger. El avión de Canario perdió un tercio de un ala en el enfrentamiento. Milagrosamente se mantenía en vuelo cuando fue atacado por dos cazas.

#1 esbrutafio
Es comprensible que los pilotos de los Spitfires no supieran de que lado estaba Brasil en la Segunda Guerra Mundial. Brasil tenía un gobierno fascista.

En los comentarios escribe la hija de Canario, pongo la traducción de Google

"Estimados señores. Me llamo Zulmira y soy la hija mayor de Canario. Mil gracias por el excelente trabajo con este video. Fue un gran honor que la hazaña de mi padre fuera el tema de este maravilloso video. También me sorprendió la excepcional calidad de las…   » ver todo el comentario
#2 esbrutafio
Brasil, aunque gobernado por un régimen dictatorial afín al modelo fascista (el Estado Novo) de los Países del Eje, terminó participando en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) junto a los Países Aliados y envió la Fuerza Expedicionaria Brasileña a Europa.
La Armada Brasileña atacó submarinos alemanes sesenta y seis veces, destruyendo doce de ellos.
es.wikipedia.org/wiki/Brasil_en_la_Segunda_Guerra_Mundial
