Cuando un Canario cazó Tigers y perdió un ala  

El 27 de enero de 1945 los pilotos de caza Raymundo da Costa Canario y Luiz Lópes Dornelles a los mandos de sus P-47 Thunderbolt atacaron una columna germana, destruyendo tres tanques Tiger. El avión de Canario perdió un tercio de un ala en el enfrentamiento. Milagrosamente se mantenía en vuelo cuando fue atacado por dos cazas.
| etiquetas: aviación , segunda guerra mundial , guerra , cazas
En los comentarios escribe la hija de Canario, pongo la traducción de Google
"Estimados señores. Me llamo Zulmira y soy la hija mayor de Canario. Mil gracias por el excelente trabajo con este video. Fue un gran honor que la hazaña de mi padre fuera el tema de este maravilloso video. También me sorprendió la excepcional calidad de las… » ver todo el comentario
La Armada Brasileña atacó submarinos alemanes sesenta y seis veces, destruyendo doce de ellos.
es.wikipedia.org/wiki/Brasil_en_la_Segunda_Guerra_Mundial