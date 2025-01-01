edición general
Cuando el azar necesita una 'mano extra': escándalo en sorteo de fútbol

Cuando el azar necesita una 'mano extra': escándalo en sorteo de fútbol  

Durante un sorteo de la Copa de Rumania, un empleado de la Federación de Fútbol del país fue captado manipulando los resultados de la selección de equipos, que debía ser al azar. En el video se observa cómo el hombre, con antelación, toma una de las pelotas que contenían los nombres de los equipos con su mano izquierda, mientas fingía revolver el resto. Posteriormente la saca para revelar el 'inesperado' resultado.

#4 Pitchford
Todos los sorteos con manos sacando bolas de un cuenco pueden ser manipulados y lo normal es que lo estén, al menos en parte. Si no quisieran manipularlo usarían un bombo, como en el sorteo de la lotería.
javierchiclana #2 javierchiclana *
#0 No puedo entrar. Creo q RT está baneada en la UE como parte se las sanciones a Rusia.
Top_Banana #5 Top_Banana
#2 Efectivamente, es "censura buena", por eso subo enlaces de RT.

Yo entro con la VPN que lleva el móvil. En el vídeo se aprecia como una "mano inocente" manipula un sorteo.
HeilHynkel #3 HeilHynkel
Que le pregunten al tito Flo que se eso sabe mucho.
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Esa bola quemaba
siempreesverano #6 siempreesverano
Claro, el fútbol van a dejar el destino del negocio al azar. Sigo alucinando que la gente de trague que ese deporte espectáculo no esté manipulado en todos los sentidos.
