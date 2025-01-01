Cuando el azar necesita una 'mano extra': escándalo en sorteo de fútbol  

Durante un sorteo de la Copa de Rumania, un empleado de la Federación de Fútbol del país fue captado manipulando los resultados de la selección de equipos, que debía ser al azar. En el video se observa cómo el hombre, con antelación, toma una de las pelotas que contenían los nombres de los equipos con su mano izquierda, mientas fingía revolver el resto. Posteriormente la saca para revelar el 'inesperado' resultado.