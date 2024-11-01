Cuando Alfredo Urdaci quiso ser 'showman' tras dejar TVE  

El canal de Youtube, La hemeroteca del buitre, hace un repaso para recordar la figura del personaje de Alfredo Urdaci, en la época cuando quiso "reinventarse" como "humorista" tras su despido como director de informativos de Televisión Española. Quiso seguir siendo el centro de atención a toda costa, aunque fuera arrastrándose de plató en plató de programas de humor, a pesar de que en su trayectoria pública nunca tuvo ninguna gracia, y siempre tuvo cara de empleado de funeraria, de gesto serio pero buen pesetero y por el dinero.
| etiquetas: hemeroteca , urdaci , payaso , ce ce o o
Yo juraría que sí... Menudas risas nos daba.