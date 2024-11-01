edición general
Cuando Alfredo Urdaci quiso ser 'showman' tras dejar TVE  

El canal de Youtube, La hemeroteca del buitre, hace un repaso para recordar la figura del personaje de Alfredo Urdaci, en la época cuando quiso "reinventarse" como "humorista" tras su despido como director de informativos de Televisión Española. Quiso seguir siendo el centro de atención a toda costa, aunque fuera arrastrándose de plató en plató de programas de humor, a pesar de que en su trayectoria pública nunca tuvo ninguna gracia, y siempre tuvo cara de empleado de funeraria, de gesto serio pero buen pesetero y por el dinero.

PasaPollo
Y contratado además para ser el relaciones públicas de Paco el Pocero.
Hoypuedeserungrandia
Yo creo que antes de su desalojo de RTVE el ya hizo sus pinitos es el humor, solamente hay que escuchar cuando decía entrevistar a Aznar o políticos de aquel gobierno y el suelo lo llenaba de babas.
soberao
#1 #2 Urdaci siempre fue una persona seria como el PP que es un partido "serio". Solo hay que verle la cara como la de Almeida Carapolla, fiel reflejo de su alma.
carakola
Un adelantado a su tiempo. Hoy triunfaría con Risto, Iker, o cualquier otro programa basura.
soberao
#5 Urdaci sigue vivo, si no triunfa con Risto, Iker o sus muertos, es porque como Feijoo, él no ha querido y ha apostado más por su faceta de "escritor" que es más cómoda, y más cuando te escriben los libros y solo tienes que poner el nombre, pero vas de intelectual serio. m.youtube.com/watch?v=qyKVGQb6kro
soberao
mente_en_desarrollo
¿Pero no era ya humorista en esa época?

Yo juraría que sí... Menudas risas nos daba.
