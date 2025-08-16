edición general
Cuando la alergia aparece a la edad adulta: «Pensé que estaba sufriendo un infarto»

Es común que, alguien que ya haya sufrido la picadura de una avispa o una abeja —en realidad de cualquier himenóptero— diga con rotundidad que «no es alérgico a las picaduras» tras salir indemne del picotazo, sin saber que de esa afirmación siempre se desprende un «de momento». No se trata de catastrofismo, es la naturaleza de la enfermedad. Es cierto que llegar a los sesenta años con un historial clínico limpio debería dar cierta tranquilidad, pero la alergia puede aparecer a los sesenta y uno, a los setenta y más allá.

obmultimedia #1 obmultimedia
De siempre me gustaron los cacahuetes pues un buen dia comiendo tranquilamente viendo una pelicula me dio una anafilaxia bastante chunga, llega a tardar 5 minutos mas la ambulancia y no lo cuento.
Un dia no eres alergico a algo y al dia siguiente te puede matar.
#2 Lusco2
#1 Es que hace falta un primer contacto para sensibilizar y que los subsiguientes produzcan alergia, ahora habría que saber que desencadenar en un preciso momento la reacción alérgica
astronauta_rimador #3 astronauta_rimador
#1 leer cosas así me da acojone de vivir sólo. muerte por cacahuete...
obmultimedia #5 obmultimedia
#3 fue una mezcla de alergia y empacho, estaba viendo una pelicula y casi me ventilé un paquete de medio kilo de cacahuetes salados.
No los he vuelto a probar y de esto hace ya unos 9-10 años.
#4 Abril_2025
Mi mujer cogió alergia a los gatos cuando rescatamos uno. Un buen día resulta que cogió alergia al polen y al plátano de sombra. Ahora se le ha ido el del polen y el del plátano de sombra.

Tengo la impresión de que todos vamos cogiendo nuevas alergias y perdiéndolas a lo largo de los años sin darnos cuenta.
