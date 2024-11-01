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Cuaderno de laboratorio (MS Add. 3975)
Las notas de Newton sobre óptica, piedras preciosas, colores, temperaturas, sales, asuntos médicos, alquimia y otros temas. 357 páginas digitalizadas. Cambridge Digital Library.
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