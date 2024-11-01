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CSG: Contrato de 300 millones en munición para país no revelado

CSG firma un contrato de munición de artillería por valor de 300 millones de euros con un país del Norte de Europa

| etiquetas: munición , contrato , csg , norte de europa
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