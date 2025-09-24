edición general
Cruz Sánchez de Lara pide la dimisión de Ana Redondo por los fallos de las pulseras y revela que sufrió malos tratos

Hoy va a ser mi día más difícil en la televisión. Lo voy a hacer por las demás, pero tengo que hacerlo. Estas barbaridades no se pueden consentir". Así ha reaccionado Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público a las palabras de Ana Redondo este miércoles sobre los fallos de las pulseras antimaltrato.

| etiquetas: cruz sánchez , fallos , pulseras , malos tratos , ana redondo , maltrato
4 comentarios
Asimismov #2 Asimismov *
De Ayuso, Mazón, Rueda, Mañueco, ... ¿No ha pedido sus dimisiones?
calde #3 calde
Para empezar habría que ver en qué año sucedió. Este problema ya viene de la época de M.Rajoy.

Y obviamente, que lo cuente ella está bien, pero recordemos donde trabaja. Su jefe es conocido por manipular información para atacar a la izquierda. Eso tampoco se puede obviar.

A ver si se aclara la derecha: La violencia de género existe o no?
starwars_attacks #4 starwars_attacks
Es un fallo gravísimo, debería dimitir.

¿Y qué pasa con las empresas causantes de todo el marronazo? ¿Las seguimos contratando?
thoro #1 thoro
Si tiene razón es facha.
No te metas con los ladrones actuales que los siguientes serán peores...
