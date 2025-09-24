Cruz Sánchez de Lara pide la dimisión de Ana Redondo por los fallos de las pulseras y revela que sufrió malos tratos

Hoy va a ser mi día más difícil en la televisión. Lo voy a hacer por las demás, pero tengo que hacerlo. Estas barbaridades no se pueden consentir". Así ha reaccionado Cruz Sánchez de Lara en Espejo Público a las palabras de Ana Redondo este miércoles sobre los fallos de las pulseras antimaltrato.
Y obviamente, que lo cuente ella está bien, pero recordemos donde trabaja. Su jefe es conocido por manipular información para atacar a la izquierda. Eso tampoco se puede obviar.
A ver si se aclara la derecha: La violencia de género existe o no?
¿Y qué pasa con las empresas causantes de todo el marronazo? ¿Las seguimos contratando?
No te metas con los ladrones actuales que los siguientes serán peores...