El crudo discurso de Eduard Fernández tras recoger el Premio Nacional de Cinematografía con un pañuelo palestino: "Los quiere matar a todos"

El actor Eduard Fernández ha recibido este sábado, en manos del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el Premio Nacional de Cinematografía 2025 y ha decidido ponerse un pañuelo palestino en señal de apoyo a Gaza mientras agradecía el galardón. "Quiero reivindicar una barbaridad que está ocurriendo en estos momentos y es el genocidio de Gaza. Los quiere matar a todos de la manera más cruel y más bestia. Cuesta encontrar palabras, pero Gaza es un espejo donde salimos todos, lo queramos o no", ha manifestado el actor.

sotillo #1 sotillo
Tal cual y lo peor es que encima te acusan de perseguir a los asesinos
