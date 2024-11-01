Crowdfunding: Impulsando la investigación arqueológica y la recuperación de la ciudad romana de Los Bañales y su entorno

Desde 2009 se vienen desarrollando, con notable eco social e impacto científico internacional, trabajos de investigación arqueológica y de puesta en valor y dinamización en la ciudad romana de Los Bañales de Uncastillo, en la Comarca zaragozana de Cinco Villas, hoy uno de los referentes internacionales de la Arqueología hispanorromana. Con tu aportación se podrá avanzar en la investigación, trabajar en la consolidación y musealización de lo ya excavado y seguir haciendo de la ciudad romana de LB un eje de desarrollo turístico y cultural.