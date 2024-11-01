Críticas a Miguel Bosé por su reunión con el presidente de El Salvador: "Pregúntale cómo está el tema LGTBIQ+"

“Gracias, presidente Bukele, por este encuentro tan esclarecedor e interesante. Gracias por su amabilidad y las atenciones de todo su equipo. Enhorabuena por su liderazgo al frente de El Salvador. Un cambio palpable e impresionante. Le deseo lo mejor para usted, su gente y su país. Bendiciones”, ha comentado el cantante de “Amante bandido”.