Críticas a Miguel Bosé por su reunión con el presidente de El Salvador: "Pregúntale cómo está el tema LGTBIQ+"

“Gracias, presidente Bukele, por este encuentro tan esclarecedor e interesante. Gracias por su amabilidad y las atenciones de todo su equipo. Enhorabuena por su liderazgo al frente de El Salvador. Un cambio palpable e impresionante. Le deseo lo mejor para usted, su gente y su país. Bendiciones”, ha comentado el cantante de “Amante bandido”.
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De todas formas, la solución a tanta basura humana que brota es fácil, escuchar a def con dos.
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