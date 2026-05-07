El Gobierno de Bukele escala el acoso a ‘El Faro’ con la congelación de bienes a sus socios

El Gobierno de Nayib Bukele ha escalado sus ataques contra la prensa independiente en El Salvador. El periódico digital El Faro, referente del periodismo de investigación en la región, anunció este jueves que las autoridades han congelado una cuenta bancaria y una propiedad de dos socios de Trípode S.A., la sociedad gestora del medio. El hostigamiento ocurre después de que el diario revelara los pactos secretos entre distintas administraciones salvadoreñas —incluida la de Bukele— con las pandillas. Carlos Dada, director de El Faro, explicó...