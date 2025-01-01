Críticas a Canal Sur por no cortar la retransmisión de los toros para informar del incendio en la Mezquita de Córdoba

Canal Sur provocó este viernes indignación entre la ciudadanía andaluza al no paralizar la emisión de una corrida de toros en pleno incendio de la Mezquita de Córdoba del que la cadena autonómica hizo su primera mención una hora y cuarto después de que fuese declarado. Los espectadores tuvieron que esperar hasta las 23:40, cerca de la medianoche, para ver las primeras imágenes de lo ocurrido en el canal