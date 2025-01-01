edición general
Críticas a Canal Sur por no cortar la retransmisión de los toros para informar del incendio en la Mezquita de Córdoba

Canal Sur provocó este viernes indignación entre la ciudadanía andaluza al no paralizar la emisión de una corrida de toros en pleno incendio de la Mezquita de Córdoba del que la cadena autonómica hizo su primera mención una hora y cuarto después de que fuese declarado. Los espectadores tuvieron que esperar hasta las 23:40, cerca de la medianoche, para ver las primeras imágenes de lo ocurrido en el canal

Veelicus #2 Veelicus
Los toros no se cortan ni aunque se muera el rey...
Lo cierto es que necesitaban unos minutos para ver como echar la culpa del incendio a Sanchez y confirmar que Bonilla estaba disponible
Esteban_Rosador #1 Esteban_Rosador *
Hasta la televisión pública catalana interrumpió su emisión para dar imágenes del incendio en directo.
reivaj01 #3 reivaj01
La mezquita de Córdoba es patrimonio de la humanidad, justo de lo que carecen los taurinos.
makinavaja #5 makinavaja
#3 La mezquita de Córdoba es patrimonio inmatriculado de la iglesia católica, y ellos la llaman catedral.... :-D :-D
rooted #4 rooted
Algo me dice que si hubiera ardido algo en Sevilla, seguramente todavía estarían emitiendo un especial informativo.

Sin ningún tipo de inquina.
