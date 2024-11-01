Crítica de 'Votemos', cuando una comunidad de vecinos pierde el norte: "Se mueve entre 'Doce hombres sin piedad' y 'Perfectos desconocidos"

Santiago Requejo transforma su corto 'Votamos', nominado al Goya, en esta historia de ingenioso guion, con sentido del humor y giros inesperados, y cuyo reparto encabezan Raúl Fernández, Clara Lago, Gonzalo de Castro, Tito Valverde y Charo Reina. Santiago Requejo plantea un tema conflictivo como la integración social de quienes sufren una enfermedad mental en clave de drama, en escenario único, una junta de comunidad de una finca, en una línea argumental que se mueve entre 'Doce hombres sin piedad' (S. Lumet, 1957) y 'Perfectos desconocidos'