La crítica de Joaquim Bosch a la sentencia contra el fiscal general: "¿Se puede deducir que una llamada perdida es el origen de la filtración?"

El magistrado defiende en Al Rojo Vivo que "no se puede llegar a la conclusión de que hay culpabilidad del fiscal", por lo que "lo más razonable hubiera sido la absolución".

makinavaja #1 makinavaja
Un juez de la gente bien, sí que lo puede deducir... y más todavía...
pitercio #3 pitercio
Ya lo dice el adagio jurídico latino in dubio, perro sanxe morituri.
#4 pirat
Es burdo, pero vamos con ello...
humono #2 humono
Tú no puedes, yo no puedo. Ellos sí pueden.
