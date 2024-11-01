·
11
meneos
36
clics
La crítica de Joaquim Bosch a la sentencia contra el fiscal general: "¿Se puede deducir que una llamada perdida es el origen de la filtración?"
El magistrado defiende en Al Rojo Vivo que "no se puede llegar a la conclusión de que hay culpabilidad del fiscal", por lo que "lo más razonable hubiera sido la absolución".
|
etiquetas:
:
justicia
,
tribunal supremo
,
fge
actualidad
4 comentarios
#1
makinavaja
Un juez de la gente bien, sí que lo puede deducir... y más todavía...
0
K
12
#3
pitercio
Ya lo dice el adagio jurídico latino
in dubio, perro sanxe morituri
.
0
K
12
#4
pirat
Es burdo, pero vamos con ello...
0
K
9
#2
humono
Tú no puedes, yo no puedo. Ellos sí pueden.
0
K
7
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
