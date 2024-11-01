Crítica de 'Crimson Gold': Jafar Panahi vuelve a demostrar su fuerza en esta explosión de sangre y oro

Tras las sucesivas condenas a Jafar Panahi por el régimen iraní, Crimson Gold, joya nunca estrenada en España, es la prueba palmaria del calvario que ha supuesto para su director no poder salir a rodar en las calles de Teherán, la escuela en la que se hizo cineasta. El eco de Taxi Driver golpea a este Pizza Deliverer escrito por Kiarostami e iluminado por el cine de Ken Loach. Crimson Gold (el oro carmesí) retrata a dos trapicheadores en moto, dos zascandiles hartos de su mala fortuna, primos hermanos de un desempleado de Glasgow de nombre Joe.