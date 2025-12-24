·
Crítica de 'Anaconda', Jack Black y Paul Rudd se lo pasan en grande hablando de la nostalgia de Hollywood de sí mismo
Regresa la serpiente asesina en una nueva versión en clave de comedia que es un tierno homenaje al 'blockbuster' clásico
#1
wendigo
¿La original no era también una comedia?
Saludos
PD Esa catarata
#2
diablos_maiq
#1
para mi siempre fue una parodia
Saludos
PD Esa catarata