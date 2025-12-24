edición general
Crítica de 'Anaconda', Jack Black y Paul Rudd se lo pasan en grande hablando de la nostalgia de Hollywood de sí mismo

Regresa la serpiente asesina en una nueva versión en clave de comedia que es un tierno homenaje al 'blockbuster' clásico

anaconda , cine , jack black , paul rudd , películas
#1 wendigo
¿La original no era también una comedia? :troll:

Saludos
PD Esa catarata :-D
#2 diablos_maiq
#1 para mi siempre fue una parodia
