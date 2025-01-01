edición general
Cristina, la joven con 40 matrículas de honor, se tatúa el nombre de Pedro Sánchez: "Me haría también el de Rufián o Irene Montero"

La influencer Cristina Bernabé se ha convertido en el centro de todas las miradas el mostrar en sus redes sociales uno de sus tatuajes. En tinta, sobre su pierna, la joven cuenta con el nombre de Pedro Sánchez en el interior de un corazón. La joven murciana, que cuenta con 40 matrículas de honor en la carrera de Educación Social y un máster. "Me lo hice antes de las elecciones. No caso con ningún partido político. Estoy dentro de un espectro de izquierdas, pero, como dije, me tatuaría a Gabriel Rufián, a Óscar Matute, a Irene Montero, a Yolanda

Pacman #3 Pacman
Lo que demuestra que resultados académicos no indican inteligencia
#4 Celsar
#3 me has robado el comentario por 20 segundos...xD
#5 Leon_Bocanegra
#3 #4 ojo, que os pueden llamar fascistas por pensar diferente.
Narmer #12 Narmer
#5 Yo ya he aceptado mi condición de fascista y antisemita.

Una vez llegas a esa fase de la vida en la que te la pela lo que unos internautas piensen de ti, se vive con más paz interior.
#18 Leon_Bocanegra
#12 así que tu tb piensas diferente, como #_3 y #_4?

Ya seríais tres los que pensáis diferente :troll:
#16 Leon_Bocanegra
#Pacman gracias por el positivo en #5 , pero no has entendido mi mensaje. Te lo digo por si quieres votarme negativo en otro, para compensar.
Pacman #19 Pacman
#16 para nada
además que lo de Murcia me ha hecho mucha gracia
Pointman #9 Pointman
#3 Uno de mis profesores siempre decía que ser listo y ser inteligente son cosas diferentes.
Narmer #10 Narmer
#3 40 matrículas impresionan, pero no es lo mismo 40 matrículas en Educación social que en Física, Matemáticas o Ingeniería industrial.

De hecho, una compañera de clase que apenas le daba para aprobar en COU, en sociología sacaba casi todo sobresalientes. Cada uno que saque sus conclusiones. Ella pensaba que era por una cuestión de motivación.
#21 Meinhard
#3 Más lista que tú lo es,aunque tampoco tiene mérito....
#1 Leon_Bocanegra
Florida Murcia woman.
Barney_77 #6 Barney_77
Hay que ser gilipollas....
Malinke #11 Malinke
Parecerá una idiotez, que para mí lo es, pero está el mundo lleno de gente con tatuajes de otros personajes que no tendrían inconveniente de maltratar a la gente que los lleva.
SeñorPresunciones #14 SeñorPresunciones
Hay gente pa tó...
#2 Leon_Bocanegra
Yo no lo voy a hacer, pero como Murcia man que soy, me tatuaria a Matute.
pitercio #13 pitercio
Veo que se siguen llevando los tribales.
#7 BurraPeideira_
Dios, qué desperdicio. Para sacar 40 matrículas tiene que ser muy buena, pero decide estudiar educación social y tatuarse a Pedro Sánchez, el referente absoluto e ideólogo de la izquierda moderna.
borre #20 borre
Lo que sea para llamar la atención/ Tener sus quince minutos de gloria.
astronauta_rimador #8 astronauta_rimador
"Estoy a favor de las políticas progresistas, pero, claro, ser 'progre' es un poco un insulto y quien no lo es tanto, pero no lo es tanto ser retrógrado y buscar el retroceso"

:shit:
Narmer #17 Narmer
#8 Parece una de esas frases célebres de el Informal, como la de “Papuchi”:

“Es negro, pero al tiempo no es negro. Es americano puro. El tiempo no es negro puro, no, no, no, no es... no es Michael Jack... no, no es negro. Es negro blanco filipino Jim Andris y una mezcla de jamaicol.”
Libelulo #15 Libelulo
Pues aunque sea murciana tiene razón :wall:
