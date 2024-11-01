Cristina Gallego y Raúl Pérez se convierten en la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete para presentar su nuevo show de ventriloquía  

'El show de Isabelita'. "Después de décadas de insultar por lo bajini a todo Dios he decidido sacar provecho a este don", anuncia 'Rodríguez'. "Hola, hijos de fruta", saluda la 'presidenta madrileña', "hoy estoy un poco chof porque igual se llevan a mi chimichurri p'alante". "Presi, que te tengo dicho, le tienes que llamar ciudadano particular", le reprocha 'M.A.R'. "¿Entonces tú por qué lo tienes guardado como Alberto Quirón?"
| etiquetas: humor , ventriloquía , ayuso , miguel ángel rodríguez
Las duchas mixtas con jovenes desnudos y la presencia de monitoras en topless por las calles del pequeño pueblo de la montaña alavesa han generado una enorme alarma social mientras las instituciones vascas aseguran que desconocían cómo funcionan unas actividades que comenzaron hace 50 años.