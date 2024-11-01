edición general
Cristina Gallego y Raúl Pérez se convierten en la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete para presentar su nuevo show de ventriloquía

Cristina Gallego y Raúl Pérez se convierten en la presidenta de la Comunidad de Madrid y su jefe de gabinete para presentar su nuevo show de ventriloquía  

'El show de Isabelita'. "Después de décadas de insultar por lo bajini a todo Dios he decidido sacar provecho a este don", anuncia 'Rodríguez'. "Hola, hijos de fruta", saluda la 'presidenta madrileña', "hoy estoy un poco chof porque igual se llevan a mi chimichurri p'alante". "Presi, que te tengo dicho, le tienes que llamar ciudadano particular", le reprocha 'M.A.R'. "¿Entonces tú por qué lo tienes guardado como Alberto Quirón?"

Supercinexin #1 Supercinexin
JAJAJAJAJAJA xD xD {0x1f602} {0x1f602}
Leconnoisseur #3 Leconnoisseur
tendrían que avisar que es ficción
frg #4 frg
#3 La realidad siempre supera, siempre.
Macadam #2 Macadam
Qué grandes son los dos xD xD
capitan__nemo #6 capitan__nemo
Tenian que hacer un recopilatorio de los gags de este estilo de este programa, Critina Gallego, Dani Mateo, Raul Perez, Gran Wyoming, ...al estilo "como nos reimos"
EseToritoGuapo #5 EseToritoGuapo
Debo de ser un amargado, pero esto me parece al antihumor. Y lo de las risas forzadas de fondo, ya es otro nivel.
