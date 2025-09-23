edición general
Crisis salarial: 8 de cada 10 argentinos no cubre sus necesidades básicas y el sueldo se les acaba en menos de dos semanas

El 86% de los trabajadores en Argentina afirma que su salario no cubre sus necesidades básicas. Además, el 58% de quienes integran la fuerza laboral señala que su poder adquisitivo se redujo en los últimos meses, lo cual refleja la percepción generalizada de insatisfacción con los ingresos y la pérdida de capacidad de compra. La mayoría no logra conservar su sueldo más de dos semanas.

#5 tromperri
Amigos argentinos Findeton valora vuestros esfuerzos y miseria para que el pueda ganar cuatro euritos en bolsa. Espero que esto os consuele.
kastanedowski #9 kastanedowski
Igual aqui....
#4 BoosterFelix
¿Esto no es aporofobia, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo? Porque al implicarse indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está tomando por malvadas o tontas, y está dejando en mal lugar, a todas esas personas,…   » ver todo el comentario
abnog #7 abnog
#4 ¡Chupito!
mecha #8 mecha *
Mirad! Ha vuelto! Es #boosterfelix :popcorn: :popcorn:
#1 Jarod_mc
que coman motosierras
Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
#1 hay que explicarlo así?  media
#6 Jarod_mc
#2 o con el espíritu de su perro muerto
