·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
5390
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
5238
clics
El malentendido
5520
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
3546
clics
Cronología de los 12 años del PP ocultando mamografías
3676
clics
Momento del arresto del conductor que ha sembrado el caos en Villanueva del Trabuco
más votadas
381
El que ha agredido a una reportera de 'En boca de todos' es un escuadrista de la organización parapolicial AMA Desokupa
317
La Junta dejó de informar a las mujeres con mamografías sospechosas desde abril de 2021
434
Estudio: los estados religiosos de EE.UU. tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos [EN]
378
Pillan a Bertrand Ndongo falsificando su vida laboral: tenía más días cotizados en 2023
349
RootedCON difunde una plantilla para demandar a las operadoras por los bloqueos de LALIGA
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
28
clics
La crisis rumana atrae la atención de la banca de inversión
El país sufre un alto déficit que engorda su deuda. Las firmas financieras ven estos problemas como una oportunidad de negocio
|
etiquetas
:
rumania
,
unión europea
,
crisis
,
economía
,
bancos
,
negocios
,
deuda
4
1
0
K
52
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
0
K
52
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
MiguelDeUnamano
"Banca de inversión" como eufemismo de "especuladores y buitres".
1
K
24
#2
Galton
#1
"Oportunidad de negocio" como eufemismo de "arruinar pobres y adueñarse del estado."
1
K
24
#3
Dragstat
"
JP Morgan, la mayor entidad financiera estadounidense, que ha dado pasos importantes para convertirse en uno de los principales financiadores de la deuda pública, además de involucrarse en proyectos como la explotación de gas en el mar Negro y la ampliación de la única central nuclear del país
"
Huelen la sangre, les van a atrapar por las gónadas para comprarlos a precio de saldo y tenerlos endeudados de por vida.
0
K
20
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Huelen la sangre, les van a atrapar por las gónadas para comprarlos a precio de saldo y tenerlos endeudados de por vida.