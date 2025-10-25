edición general
La crisis rumana atrae la atención de la banca de inversión

El país sufre un alto déficit que engorda su deuda. Las firmas financieras ven estos problemas como una oportunidad de negocio

MiguelDeUnamano #1 MiguelDeUnamano
"Banca de inversión" como eufemismo de "especuladores y buitres".
#2 Galton
#1 "Oportunidad de negocio" como eufemismo de "arruinar pobres y adueñarse del estado."
Dragstat #3 Dragstat
"JP Morgan, la mayor entidad financiera estadounidense, que ha dado pasos importantes para convertirse en uno de los principales financiadores de la deuda pública, además de involucrarse en proyectos como la explotación de gas en el mar Negro y la ampliación de la única central nuclear del país"

Huelen la sangre, les van a atrapar por las gónadas para comprarlos a precio de saldo y tenerlos endeudados de por vida.
