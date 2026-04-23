¿Crisis inmobiliaria a la vista? Bankinter recorta drásticamente la concesión de hipotecas

«Tu puedes dar puntualmente una hipoteca, pero no puedes construir carteras deficitarias. En la anterior crisis pasó eso, que no se estaba cubriendo el riesgo, y luego pasa lo que pasa...» explicó la responsable del banco naranja. Ante la alta competitividad en este segmento, la compañía ha recortado en un 40 % la nueva producción hipotecaria en España, algo que la propia Ortiz ha definido como un movimiento «deseado», ya que no se están «cobrando» con beneficios.