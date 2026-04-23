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¿Crisis inmobiliaria a la vista? Bankinter recorta drásticamente la concesión de hipotecas

¿Crisis inmobiliaria a la vista? Bankinter recorta drásticamente la concesión de hipotecas

«Tu puedes dar puntualmente una hipoteca, pero no puedes construir carteras deficitarias. En la anterior crisis pasó eso, que no se estaba cubriendo el riesgo, y luego pasa lo que pasa...» explicó la responsable del banco naranja. Ante la alta competitividad en este segmento, la compañía ha recortado en un 40 % la nueva producción hipotecaria en España, algo que la propia Ortiz ha definido como un movimiento «deseado», ya que no se están «cobrando» con beneficios.

| etiquetas: vivienda , especulación , pisos , hipotecas
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8 comentarios
6 2 1 K 76 actualidad
Gry #1 Gry
Crisis de todo a la vista. Tienes el follón que montó Trump en Irán por un lado, que como no termine pronto va a disparar el precio del petróleo, y por otro a las IA, que si funcionan acaban con la mitad de los empleos y si no funcionan hunden las bolsas y arruinan a todos los que apostaron por ellas.
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Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Con la Guerra de Iran y el petroleo y gas subiendo...

...no hay que ser un lince para ver que se acerca una crisis y no pequeña precisamente.

Y cuando hay crisis no hay trabajo y sin trabajo no hay dinero ni para comer ni para pagar hipotecas.
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#8 username
Así blackrock y rentistas pueden comprar más barato para seguir expoliando trabajadores.
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BertoltBrecht #5 BertoltBrecht
Primero habría que ver si el resto de entidades, mucho más grandes que esta, también están recortando la concesión para poder hablar de una tendencia y que la gente tenga razones de preocuparse. Pero que antes de comprobarlo, lo mismo hacemos un artículo y le ponemos publicidad, ¿no te parece?
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Apotropeo #2 Apotropeo
Resumen para despistados: si no puedes pagar un piso a tocateja , te quedas sin piso.
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Dragstat #3 Dragstat *
#2 Hoy en día los bancos pueden sacar mejor rentabilidad con menor riesgo percibido de muchas otras formas antes que dando hipotecas, que para un banco privado no son tan rentables. Las hipotecas son para pobres. Ya veremos dentro de unos años las consecuencias.
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taSanás #6 taSanás
Por qué buscan el logo de OPNsense? xD
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taSanás #7 taSanás
Lo que se ha recortado es la cantidad de perfiles (que necesiten hipoteca) que pueden pagar los precios actuales…
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menéame