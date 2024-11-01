La crisis humanitaria se agrava en Yemen en medio de la inestabilidad de la región

En algunas zonas de Yemen, especialmente en campos de desplazados, el hambre y la desnutrición alcanzan niveles críticos. Una misión de evaluación en julio halló niños muriendo de inanición en un campamento del distrito de Abs (gobernación de Hajjah). "Estos niños no mueren por heridas de guerra, sino de hambre: lenta, silenciosa y prevenible", denunció Rajasingham. La mitad de los menores de cinco años padece desnutrición aguda y casi un 50% sufre retraso en el crecimiento, volviéndolos más vulnerables a enfermedades comunes.