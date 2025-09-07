·
Crisis habitacional en Barcelona: 400 euros por alquilar una litera en un baño
Los precios disparados y la carencia de vivienda asequible obligan ciudadanos a vivir en espacios inferiores a 15 m². Los expertos alertan del riesgo social y económico que esto supone.
actualidad
5 comentarios
#3
mancebador
“La clave es combinar políticas públicas eficientes con una regulación estricta del mercado privado para garantizar una vivienda digna por todo el mundo”
El mercado inmobiliario es uno de los mercados más regulados e intervenidos de España pero, por supuesto, la solución es todavía mayor intervencionismo y regulación. Y más impuestos, claro.
1
K
17
#4
Valdreu
Independientemente de que el que saca neficio es un usurero explotar, el hecho es que se alquila, algo se ha hecho muy mal con las leyes que venían a solucionar elnproblema de la vivienda.
No puede estar creciendo la población población española a base de adultos, que no se construya y que existan grandes ciudades que concentren los empleos, todo a la vez es una bomba.
1
K
14
#1
Aergon
*
¡Corre, que vuela!
0
K
12
#2
elsnons
Bajas de la litera y directo a la taza del WC y lavamanos, todo son ventajas.
0
K
10
#5
Draakun
¡Huid de la ciudades, insensatos!
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
