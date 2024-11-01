edición general
La crisis de la "generación inquilina" se enquista: el alquiler cuesta ya el 92% de un salario joven

La renta mediana de los hogares menores de 35 años ha caído un 21,7% en dos décadas, la propiedad entre menores de 35 años se ha derrumbado en menos de una, del 58% en 2017 al 27% en 2024, y la edad media de emancipación se ha disparado. A los problemas de vivienda se le suma la desigualdad de las herencias y la concentración de riqueza, unos están siendo mucho más afortunados que otros a la hora de recibirlas: el 10% más rico concentra el 56,6% de la riqueza. Además, la universidad ha dejado de ser el 'ticket dorado' a una vida cómoda.

1 comentarios
los que suben precios son los estadounidenses, acaparan el alquiler en valencia, en Madrid sus fondos de inversion son los mayores tenedores...

Hay que mover el tema de la inmigración contra los que suben los precios, de esta manera los señalados disminuirán su actividad económica, vendrán menos, llevando a un descenso de los precios
