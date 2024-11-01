La crisis de la "generación inquilina" se enquista: el alquiler cuesta ya el 92% de un salario joven

La renta mediana de los hogares menores de 35 años ha caído un 21,7% en dos décadas, la propiedad entre menores de 35 años se ha derrumbado en menos de una, del 58% en 2017 al 27% en 2024, y la edad media de emancipación se ha disparado. A los problemas de vivienda se le suma la desigualdad de las herencias y la concentración de riqueza, unos están siendo mucho más afortunados que otros a la hora de recibirlas: el 10% más rico concentra el 56,6% de la riqueza. Además, la universidad ha dejado de ser el 'ticket dorado' a una vida cómoda.