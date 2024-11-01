La crisis demográfica que obliga a Ucrania a congelar el esperma de los soldados que combaten contra Rusia

A Maxim no le importa hablar sobre su esperma. De hecho, desearía que más personas dentro del ejército ucraniano hablaran sobre fertilidad o, al menos, que pensaran en el tema. "Nuestros hombres están muriendo. El acervo genético ucraniano está muriendo. Esto se trata de la supervivencia de nuestra nación", le dice el soldado a la BBC, a través de una conexión telefónica desde el frente oriental. El hombre, de 35 años de edad, hace parte de la Guardia Nacional en Ucrania y cuando fue de licencia a visitar a su esposa ella lo convenció de visita