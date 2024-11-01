edición general
La crisis demográfica que obliga a Ucrania a congelar el esperma de los soldados que combaten contra Rusia

A Maxim no le importa hablar sobre su esperma. De hecho, desearía que más personas dentro del ejército ucraniano hablaran sobre fertilidad o, al menos, que pensaran en el tema. "Nuestros hombres están muriendo. El acervo genético ucraniano está muriendo. Esto se trata de la supervivencia de nuestra nación", le dice el soldado a la BBC, a través de una conexión telefónica desde el frente oriental. El hombre, de 35 años de edad, hace parte de la Guardia Nacional en Ucrania y cuando fue de licencia a visitar a su esposa ella lo convenció de visita

#1 anamabel
"El acervo genético ucraniano está muriendo"

"supervivencia de nuestra nación"

Entendido señor Maxim: Nación=raza. Maxim es un auténtico ukro, el resto de eslavos son untermensch


Y a esta gente les regalamos armas
placeres #7 placeres *
#1 Puede que esté mal expresado pero ¿realmente es tan reprobable? ¿No es comprensible que los soldados y esposas quieran asegurarse poder tener hijos después de la guerra?, Es una oferta a las familias (Aunque se pueda usar ese esperma en la población general) algo que ya ocurre en Rusia, descuentos en UK o USA y los más morbosos en Israel donde directamente se lo extraen a los soldados muertos (Quisiera estar bromeando pero tienen un procedimiento establecido para ello.)

HeilHynkel #2 HeilHynkel
Normalizando las anécdotas. No noticia para gente de pocas luces.
Supercinexin #5 Supercinexin
#2 En línea con las noticias de la BBC en general. Siempre así, todo el rato, con todo.
aupaatu #4 aupaatu *
A los polacos les parece vien este regalo y alnresto de vecinos no creo que les digusten las Ucranianas.
Pobre Bandera y su nacionalismo Ucraniano al final no le va ha salir el resultado que programó para su amada nación
capitan__nemo #3 capitan__nemo
Para evitar el gran reemplazo.
Apotropeo #6 Apotropeo
Faltan hombres porque sobran mujeres para los que quedan.
Solución: envía, también, a las mujeres al frente, así faltarían hombres y mujeres.
:troll:
