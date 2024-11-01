edición general
6 meneos
38 clics
La crisis del alquiler separa a los estudiantes de sus universidades soñadas: “No puedes decidir sobre tu vida”

La crisis del alquiler separa a los estudiantes de sus universidades soñadas: “No puedes decidir sobre tu vida”

Tras todo un verano de búsqueda, la estudiante pensaba que había encontrado, por fin, un lugar en el que vivir. Sin embargo, aunque tenía ya pagada la reserva, le acaban de denegar la posibilidad de arrendarlo tras realizarle un “estudio de solvencia económica” a ella y a su potencial compañera de piso. “Nos hemos quedado muy sorprendidas porque llevamos alquilando cuatro años y nunca habíamos tenido ningún problema”, asegura. “Tenemos familias con sueldos estables que podrían cubrir perfectamente el piso.

| etiquetas: crisis , alquiler , estudiantes
5 1 0 K 85 actualidad
11 comentarios
5 1 0 K 85 actualidad
Comentarios destacados:    
Magog #2 Magog
La vivienda es, por encima incluso del trabajo, la parte fundamental de la sociedad, con eso roto se rompe toda la estructura, pero es que nadie tiene huevos a meterle mano
5 K 75
Robus #5 Robus
#2 básicamente es que no hay una solución sencilla.

Más allà de prohibir que las empresas puedan comprar pisos, o una restricción en la compra a extranjeros, y no estoy seguro de que eso mitigase mucho el problema.
0 K 12
#7 esbrutafio
#5 Por ejemplo, que las universidades tuvieran edificios de habitaciones para sus estudiantes. Colegios mayores públicos. El problema es que restaría ingresos a los especuladores y bajaría el precio de los alquileres en el entorno universitario.
1 K 21
#9 esbrutafio
#5 El problema de la vivienda se complica mucho cuando se quiere que todas las soluciones pasen por proteger los beneficios de los especuladores.

En Singapur el 80% de la vivienda es pública y el 90% de la población son propietarios de sus viviendas. Para evitar la especulación el estado nacionalizó todo el suelo y evita que fondos buitre y otros inversores se hagan con el mercado inmobiliario.…   » ver todo el comentario
1 K 14
Magog #11 Magog *
#5 límite de posesiones, se que es una putada porque "es tu dinero y haces lo que quieres", pero no puede ser, ni es normal, que una persona tenga 15 inmuebles (que me dices que tiene 15 hijos pues me la enfundo, pero si no, no debería poder ser)

#10 sinceramente no tengo claro si los partidos que hablan de meterle mano lo harían cuando llegarán al poder, porque hay demasiados intereses económicos demasiado poderosos detrás.
0 K 10
#10 Sigo_intentandolo
#2 mentira, hay partidos interesados en meterle mano y hay partidos interesados en haber la pelota mas grande... otra cosa es que "yo no pienso votar a esos nunca..."
0 K 7
Dragstat #6 Dragstat *
#4 totalmente, ese es el sistema económico imperante. Generar escasez artificial y que funcione solo. El problema en este caso es que por definición los estudiantes no tienen ingresos, no compiten entre ellos y son una minoría en el tablero global. Y las minorías ya se sabe lo que pasa con ellas en este mismo sistema. Así que ya tienes que considerar a sus familias. Y según el artículo esto no ha sido suficiente. Lo mejor de todo es que estamos hablando de habitaciones. En teoría si tú alquilas…   » ver todo el comentario
3 K 62
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
El mercado se autorregulara, si estudiasen economía ya lo sabrían de sobra
0 K 20
#4 Katos
#1 no todos pueden estudiar en la universidad que quieren porque no todos pueden vivir donde quieren y se seleccionan los que tienen más ingresos..

Si esto no es una autoregulación pues nada.
0 K 6
silvano.jorge #8 silvano.jorge
A mí me dijeron, estudia lo quieras pero aquí, que no hay dinero para alquileres.
No es que sea nuevo.
0 K 11
#3 Borgiano
El cobete
0 K 6

menéame