La crisis del alquiler separa a los estudiantes de sus universidades soñadas: “No puedes decidir sobre tu vida”

Tras todo un verano de búsqueda, la estudiante pensaba que había encontrado, por fin, un lugar en el que vivir. Sin embargo, aunque tenía ya pagada la reserva, le acaban de denegar la posibilidad de arrendarlo tras realizarle un “estudio de solvencia económica” a ella y a su potencial compañera de piso. “Nos hemos quedado muy sorprendidas porque llevamos alquilando cuatro años y nunca habíamos tenido ningún problema”, asegura. “Tenemos familias con sueldos estables que podrían cubrir perfectamente el piso.