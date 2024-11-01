La crisis del alquiler separa a los estudiantes de sus universidades soñadas: “No puedes decidir sobre tu vida”

Tras todo un verano de búsqueda, la estudiante pensaba que había encontrado, por fin, un lugar en el que vivir. Sin embargo, aunque tenía ya pagada la reserva, le acaban de denegar la posibilidad de arrendarlo tras realizarle un “estudio de solvencia económica” a ella y a su potencial compañera de piso. “Nos hemos quedado muy sorprendidas porque llevamos alquilando cuatro años y nunca habíamos tenido ningún problema”, asegura. “Tenemos familias con sueldos estables que podrían cubrir perfectamente el piso.
| etiquetas: crisis , alquiler , estudiantes
Más allà de prohibir que las empresas puedan comprar pisos, o una restricción en la compra a extranjeros, y no estoy seguro de que eso mitigase mucho el problema.
En Singapur el 80% de la vivienda es pública y el 90% de la población son propietarios de sus viviendas. Para evitar la especulación el estado nacionalizó todo el suelo y evita que fondos buitre y otros inversores se hagan con el mercado inmobiliario.… » ver todo el comentario
#10 sinceramente no tengo claro si los partidos que hablan de meterle mano lo harían cuando llegarán al poder, porque hay demasiados intereses económicos demasiado poderosos detrás.
Si esto no es una autoregulación pues nada.
No es que sea nuevo.