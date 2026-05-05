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Crisis alimentaria: encuesta revela que más de la mitad de los hogares no logró cubrir la canasta básica [Argentina]

Crisis alimentaria: encuesta revela que más de la mitad de los hogares no logró cubrir la canasta básica [Argentina]

56,8% no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria. Entre quienes sí lo hicieron, 71,4% recurrió a asistencia estatal. 11,4% redujo su ingesta a una sola comida diaria o atravesó situaciones de hambre. 21,5% se quedó sin alimentos en algún momento del mes. 32,1% sintió hambre sin poder satisfacerla. 52,8% redujo la cantidad de comidas, eliminando principalmente la cena. 88% financió alimentos.

| etiquetas: milei , hambre , pobreza , deuda , neoliberalismo
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12 comentarios
6 2 0 K 68 actualidad
Dakaira #9 Dakaira
No preocuparse todo va bien!!!
Lo dijo un neoliberal habrá que creerlo :roll:
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UnoYDos #2 UnoYDos
¿Alguien esperaba otra cosa de un libretarra? Solo saben enriquecerse a costa de sacrificar a sus semejantes.
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anv #8 anv
#2 Pero si yo he visto en Solo Fonseca y Visual Economic que la economía en Argentina está subiendo como la espuma.

¿Será espuma inflada con humo? :roll:
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arturios #5 arturios
@Findeton ¿que hacemos con esta pandilla de antisemitas que se quejan de vicio? :ffu:
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mosfet #7 mosfet
¿Pero no les iba genial? Oscar Vara a quien veo bastante en youtube siempre habla bondades de Milei y lo bien encaminado que va el país, supongo que siempre hablará de lo que bien que va para los 4 gatos que interesan.
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
:popcorn: de ahí viene el hantavirus ese del crucero que viene para canarias, similitud con el corona... boludos!!! No estaréis haciendo asados de roedores infectos?????
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mosfet #6 mosfet
#1 Pangolines?
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#3 Bravok1
Bueno a los intelectuales votantes y casi nada analfabetos de Milei les sobra con comer aire. Así que todo genial, maravilloso.
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devilinside #4 devilinside
#3 Además mejora la calidad de vida de los argentinos evitando la obesidad por comer de más, carajo
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#11 Bravok1
#4 Comer está sobrevalorado en argentina, el aire o tomar el sol alimenta mucho mas..... Tipines que se les van a quedar, están supercontentos los argentinos.
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devilinside #12 devilinside
#11 Y deberían estar agradecidos a Milei, salvo que sean unos zurdos rencorosos
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Mikhail #10 Mikhail
#3 Morirse de hambre es una decisión personal. Libertad, carajo. :-S
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menéame