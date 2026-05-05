Crisis alimentaria: encuesta revela que más de la mitad de los hogares no logró cubrir la canasta básica [Argentina]

56,8% no logró cubrir la Canasta Básica Alimentaria. Entre quienes sí lo hicieron, 71,4% recurrió a asistencia estatal. 11,4% redujo su ingesta a una sola comida diaria o atravesó situaciones de hambre. 21,5% se quedó sin alimentos en algún momento del mes. 32,1% sintió hambre sin poder satisfacerla. 52,8% redujo la cantidad de comidas, eliminando principalmente la cena. 88% financió alimentos.