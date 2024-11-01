edición general
1 meneos
13 clics

Crisantemos: características, cuidados y plantación

El Crisantemo o Chrysanthemum es una planta resistente y fácil de mantener que nos regala durante el otoño una impresionante floración en un gran surtido de colores.

| etiquetas: crisantemo , cuidados , plantas
1 0 0 K 19 Jardinería
sin comentarios
1 0 0 K 19 Jardinería

menéame