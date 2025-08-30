La criminalidad en la Comunidad baja un 2,7% en el primer semestre del año, con menos violaciones pero más homicidios

Otras fuentes: www.elmundo.es/madrid/2025/08/30/68b30c51e4d4d89d788b459e.html
La criminalidad en la Comunidad de Madrid ha bajado un 2,7% en el primer semestre de este 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, destacando además la reducción de las agresiones sexuales con penetración (violaciones) en casi dos puntos, aunque también un aumento del 80% en los homicidios; y confirmándose la tendencia al alza de los delitos cometidos en el ciberespacio.
ya en la entradilla resulta que los homicidios suben un 80% … debe ser menos relevante..
Imagina que hay 5 homicidios al año (ni de coña, pero para el ejemplo vale). El 80% es 4, así que ahora hay 9 homicidios al año.
Ahora imagina que lo que más hay son robos, que hay 100 al año (lo mismo de antes). Una bajada del 10% da que son 90 al año ahora.
Si sumas las cantidades te da que hay en total (sin contar el resto de delitos) 99 crímenes al año. Así tienes una bajada (inventado, que no me apetece hacerlo exacto) del 2.7%.
No es que sea relevante o no, si no que son matemáticas.
(Puestos a torticear datos para aplicar cierto sesgo, yo también sé)
Antes teníamos sueldos de mierda, pero al menos teníamos casas, teníamos seguridad, no te ibas a encontrar lo que te encuentras en París, ahora no tenemos una mierda