La criminalidad en la Comunidad baja un 2,7% en el primer semestre del año, con menos violaciones pero más homicidios

Otras fuentes: www.elmundo.es/madrid/2025/08/30/68b30c51e4d4d89d788b459e.html La criminalidad en la Comunidad de Madrid ha bajado un 2,7% en el primer semestre de este 2025 respecto al mismo periodo del año anterior, destacando además la reducción de las agresiones sexuales con penetración (violaciones) en casi dos puntos, aunque también un aumento del 80% en los homicidios; y confirmándose la tendencia al alza de los delitos cometidos en el ciberespacio.

| etiquetas: madrid , criminalidad , violaciones , homicidios , descenso
17 comentarios
HeilHynkel #1 HeilHynkel
Se nota que los peperos se han ido de vacaciones. xD
ChatGPT #3 ChatGPT
El titular: los crímenes bajan un 2,7%
ya en la entradilla resulta que los homicidios suben un 80% … debe ser menos relevante.. xD
#9 lameth
#3 Te lo explico así no más:
Imagina que hay 5 homicidios al año (ni de coña, pero para el ejemplo vale). El 80% es 4, así que ahora hay 9 homicidios al año.
Ahora imagina que lo que más hay son robos, que hay 100 al año (lo mismo de antes). Una bajada del 10% da que son 90 al año ahora.
Si sumas las cantidades te da que hay en total (sin contar el resto de delitos) 99 crímenes al año. Así tienes una bajada (inventado, que no me apetece hacerlo exacto) del 2.7%.

No es que sea relevante o no, si no que son matemáticas.
ChatGPT #12 ChatGPT
#9 no quieres entender el concepto de relevancia, supongo, y lo ocultas tras una explicación matemática que sobra, porque la gente no es subnormal y entiende matemática básica.
#13 lameth
#12 Pues no lo parece, porque el titular es lo que es, que son porcentajes, y eso son matemáticas.
Chewbacca #2 Chewbacca
Habría que estudiar si hay correlación entre el aumento de la inmigración y ese descenso de la criminalidad
ChatGPT #4 ChatGPT *
#2 o el aumento del 80% en homicidios…

(Puestos a torticear datos para aplicar cierto sesgo, yo también sé)
The_real_deal #6 The_real_deal
#2 como correlacion no implica causalidad pues da igual
sotillo #16 sotillo
#2 Si, por que la salida de vacaciones de los del pp ya está demostrado
mariKarmo #15 mariKarmo
Hombre, se han ido todos los Cayetaners a la playa. Qué esperábais?
Plumboom #5 Plumboom *
Osea bajan las penetraciones con pilila pero aumentan las penetraciones a cuchillo. Menos violaciones pero más homicidios no me parece a mi que sea para decir que baja la criminalidad.
RGr8888 #7 RGr8888
En que comunidad? De mandril, valenciana, de vecinos, de regantes?
Top_Banana #8 Top_Banana
#7 La entradilla y las etiquetas son tus amigas.
#14 Hollywoodlandia
#7 en Cataluña no lo creo, aquel sitio es luz pura
EnLos80EraPeor #17 EnLos80EraPeor
En los 80 era peor. Demos las gracias por la seguridad que se respira en nuestras calles
#10 Hollywoodlandia
Es asqueroso tener que leer esto. Es decir, bajan violaciones? Aumentan homicidios? Estamos en España o en Camerún? Muchos dieran bien! Madrid! Todo el mal que pase está bien por queumanfa ayuseame. Pero es una tragedia, una tragedia inmensa que retrocedemos en seguridad de una manera tan brutal.
Antes teníamos sueldos de mierda, pero al menos teníamos casas, teníamos seguridad, no te ibas a encontrar lo que te encuentras en París, ahora no tenemos una mierda
mis_cojones_en_bata #11 mis_cojones_en_bata
#10 enga, a ver cuánto te dura esta cuenta :professor:
