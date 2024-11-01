Creíamos que Ozempic era solo para adelgazar. La ciencia está viendo que puede acabar con el alcoholismo

Nuevos avances. Un nuevo estudio publicado a principios de mes en The Lancet ha demostrado que estos fármacos son capaces de reducir de manera significativa los días de consumo excesivo de alcohol en pacientes que tienen un problema de alcoholismo.



Algo que es un gran hito, puesto que hasta ahora la evidencia sobre el uso de estos fármacos para tratar las adicciones se basaba en estudios pequeños, pero ahora se ha dado un gran vuelco al diseñar un ensayo con las máximas garantías para lograr encontrar una relación clara entre la toma de Ozemp