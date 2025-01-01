Crecen las voces que exigen la dimisión del consejero de Medio Ambiente de Castilla y León, Juan Carlos Suárez Quiñones La Coor

edición general
La grave ola de incendios forestales que afecta a toda Castilla y León, con especial incidencia en las provincias de León y Zamora, hace crecer las voces que exigen la dimisión del consejero de Medio Ambiente, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones. La Coordinadora de León en Defensa del Territorio y el partido político Sumar han reclamado públicamente su dimisión, acusándolo de inoperancia, falta de previsión y abandono del medio rural.

a joderse y a aguantarse!!
Disfruten lo votado, o mejor dicho .....lo quemado!!!
Debería estar en la cárcel. Y que se investigue cada uno de los contratos que hay en prevención y gestión forestal. Al parecer hay demasiados.
