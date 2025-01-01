edición general
Crecen las críticas a À Punt por el giro en su programación

À Punt ha decidido que este verano no solo iba a ser el de la puerta abierta a las emisiones taurinas, prohibidas en el primer libro de estilo de la cadena, sino que se ha convertido en uno de los ejes principales de su programación. A las críticas animalistas se suma la confusión de que la televisión pública valenciana incluya en su parrilla un evento que poco tiene que ver con la Comunitat. Y es que no hay precedente de la emisión de un acto cultural y social foráneo en À Punt.

calde #1 calde
VIVA LA CATETADAAAAA!!!!!
K 23
#2 diablos_maiq *
#1 PERO QUE VIVA LEEEJOOOSSS!!!
K 20
Cehona #4 Cehona
Han votado toreros en vez de bomberos y toreros tienen.
Votaron cañas y cañas y barro tuvieron.
K 15
Jaime131 #3 Jaime131
Son sus costumbres y hay que repudiarlas.
K 11

