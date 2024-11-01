edición general
Crece a nivel global el uso de psicofármacos en perros: ¿solución o síntoma de algo más profundo?

España lidera el consumo global de benzodiacepinas en humanos, y este dato, que ya de por sí resulta alarmante, adquiere otra dimensión cuando se observa un fenómeno paralelo en la veterinaria, y es que cada vez más perros reciben psicofármacos para resolver problemas de conducta. No hablamos de un capricho pasajero, sino de una tendencia en crecimiento que refleja tanto las dificultades reales de muchos animales como las expectativas, a veces irreales, de sus cuidadores. La pregunta de fondo es incómoda: ¿estamos atendiendo las necesidades de

cenutrios_unidos
A la perra de mi mujer se lo recetaron.
#5 Celsar
#1 y a la zorra de mi suegra también
Torrezzno
#1 dejó que la montasen?
keizal
Me ha hecho pensar este punto que señala, aunque no tiene porque ser el cien de los casos, pero quizá sí bastante probable.

tendencia en crecimiento que refleja tanto las dificultades reales de muchos animales como las expectativas, a veces irreales, de sus cuidadores.
Nitanmal
Se está creando un mercado
SeñorPresunciones
Si le tienes que dar psicofármacos a tu perro, no sé, igual es mejor que no tengas perro.
Mamawoky
#2 pues yo estoy cambiando de opinión respecto a esto, llevo adoptando perros unos años y cada cual viene con un drama propio, hace unos 4 meses que tengo un perrito que le llamo "espia de KGB", va con miedo a todas partes, cualquier ruido o movimiento lo espanta y sale corriendo sin sentido (se ha estampado contra paredes arboles, e incluso se metio debajo de un coche en marcha), después de 4 meses he logrado que en casa se sienta a "salvo" pero es abrir la puerta y el…   » ver todo el comentario
porto
La humanización de las mascotas se nos está yendo de las manos.
juliusK
Si los perros son los nuevos niños parece lógico que los dopemos con el mismo cariño que dopamos a nuestros hijos, más con el número de animales que se vuelven locos en los pisos.

En España hay 3 millones más de perros que de niños: hay jóvenes que dicen que sale más barato share.google/t6MOQXjtZdAkUk4FG

Se triplican las recetas de antidepresivos entre menores de 15 años en tres años share.google/9bMgELAidAkbHS6WB
