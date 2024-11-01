Crece a nivel global el uso de psicofármacos en perros: ¿solución o síntoma de algo más profundo?

España lidera el consumo global de benzodiacepinas en humanos, y este dato, que ya de por sí resulta alarmante, adquiere otra dimensión cuando se observa un fenómeno paralelo en la veterinaria, y es que cada vez más perros reciben psicofármacos para resolver problemas de conducta. No hablamos de un capricho pasajero, sino de una tendencia en crecimiento que refleja tanto las dificultades reales de muchos animales como las expectativas, a veces irreales, de sus cuidadores. La pregunta de fondo es incómoda: ¿estamos atendiendo las necesidades de