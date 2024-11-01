Crece un 31,7% el número de hipotecas firmadas en junio, el mayor registro en tres años

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la estadística que refleja el número de hipotecas que se firmaron en junio, constatando que, en total, se oficializaron 41.834 préstamos, su mayor cifra desde 2022, y lo que supone un 31,7% más que el mismo mes del año pasado. De esta manera, se confirma la buena dinámica del mercado que acumula doce meses seguidos al alza.