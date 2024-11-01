edición general
Crece un 31,7% el número de hipotecas firmadas en junio, el mayor registro en tres años

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado la estadística que refleja el número de hipotecas que se firmaron en junio, constatando que, en total, se oficializaron 41.834 préstamos, su mayor cifra desde 2022, y lo que supone un 31,7% más que el mismo mes del año pasado. De esta manera, se confirma la buena dinámica del mercado que acumula doce meses seguidos al alza.

pepel
Y esos son los beneficios de la Banca, los compromisos (obligaciones) de pago de todos los hipotecados avalados con un 90% de dinero que no tienen.
Borgiano
El cobete.
XcUl10
Que si, que todo dios es rico, que los salarios son la bomba y todo el mundo está saliendo a comprar a lo locoooo. Que si que nos lo creemos todo, solo hay que mirar a tu primo, a tu colega del barrio que aun vive con sus padres y al ingeniero de caminos de la esquina que si no llega a ser pq su abuela le pone una cama dormiría debajo del puente que el mismo diseñó.
Señores dejad de creeros estas chorradas, el que compra es el que tiene dinero de papá y mamá o compra a tocateja y los que estén…   » ver todo el comentario
