Crean un sistema operativo con vibecoding, y tiene resultados desastrosos: no va el Internet y ni siquiera funciona el DOOM de 1993

La IA generativa llegó hace unos años y ya ha cambiado la forma en la que hacemos las cosas, pues en lugar de hacerlo nosotros, se lo pedimos a la IA. El concepto del vibecoding cada vez se extiende más en la práctica, siendo esta la dependencia de la IA para pedirle que nos dé el código de programación. Hay quienes lo consideran como la mayor revolución y mejora de productividad en el mundo de la programación, pero los resultados no son muy buenos con IA, pues vib-OS falla hasta en las cosas más básicas.

6 comentarios
#2 Toponotomalasuerte
Bulo. Es imposible que en algo no funcione el doom.
Puedes correr el Doom en el barco pirata de Playmobil, que lo vi yo en meneame.
6 K 73
Rexor #3 Rexor
#2 y en un test de embarazo
1 K 17
The_Ignorator #6 The_Ignorator
#2 Yo diría sensacionalista:
Si no puede correr Doom, no es un SO

Si le digo a mi sobrino que haga un coche, y coge una silla, la pone sobre una tabla con 4 ruedas y ni tira por si mismo ni gira, pues no es un coche por mucho que le de una palmadita y le diga que gran trabajo.
Pues esto lo mismo
0 K 11
Torrezzno #1 Torrezzno
Hombre lo sorprendente es que funcionase. No por el Vibe coding, la IA es muy eficiente copiando y estoy seguro que tiene todo el codigo de Linux, sino por lo complejo que es crear un sistema operativo desde cero
0 K 20
eltxoa #5 eltxoa
si se han quedado sin créditos para añadir la funcionalidad internet tendrán que esperar hasta que se recargue :-D
0 K 10
Rexor #4 Rexor
No les ha funcionado porque se equivocaron configurando el puerto y no pusieron el 666
0 K 6

