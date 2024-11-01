Crean un sistema operativo con vibecoding, y tiene resultados desastrosos: no va el Internet y ni siquiera funciona el DOOM de 1993

La IA generativa llegó hace unos años y ya ha cambiado la forma en la que hacemos las cosas, pues en lugar de hacerlo nosotros, se lo pedimos a la IA. El concepto del vibecoding cada vez se extiende más en la práctica, siendo esta la dependencia de la IA para pedirle que nos dé el código de programación. Hay quienes lo consideran como la mayor revolución y mejora de productividad en el mundo de la programación, pero los resultados no son muy buenos con IA, pues vib-OS falla hasta en las cosas más básicas.
| etiquetas: vib-os , ia , vibecoding , sistema operativo , funciones básicas , doom
Puedes correr el Doom en el barco pirata de Playmobil, que lo vi yo en meneame.
Si no puede correr Doom, no es un SO
Si le digo a mi sobrino que haga un coche, y coge una silla, la pone sobre una tabla con 4 ruedas y ni tira por si mismo ni gira, pues no es un coche por mucho que le de una palmadita y le diga que gran trabajo.
Pues esto lo mismo